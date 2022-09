Franco (CSD), a TVE: "Hay espacio para el diálogo"

El presidente del Consejo Superior de Deportes (CSD), José Manuel Franco, ha hablado para TVE acerca del conflicto en el seno de la selección femenina de fútbol. "Primero, que las jugadoras en su comunicado hablan de que no acudirán a las próximas convocatorias. Es decir, su renuncia no es definitiva. En segundo lugar, la Federación en su comunicado también habla de que no habrá sanciones. Con lo cual, ¿a dónde quiero llegar? Que es posible todavía desbloquear este conflicto a través del diálogo", dice.

Franco reconoce que el CSD no tiene jurisdicción en este conflicto, "ahora mismo el CSD no puede hacer absolutamente nada, es una cuestión de la RFEF y las jugadoras", pero se ofrece a mediar en nombre de su organismo: "Aconsejar, dar nuestra opinión en el sentido de que se pongan a dialogar desde el punto de vista legal".