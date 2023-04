Temperaturas extremas en abril: ¿cómo reaccionamos al calor?

Este año el calor extremo ha llegado de golpe, en el mes de abril, y nuestro cuerpo no ha tenido tiempo de prepararse. Estos cambios bruscos repercuten en el organismo que necesita adaptarse a una nueva temperatura de forma progresiva. Pero este año el calor extremo ha llegado de golpe y nuestro cuerpo no ha tenido tiempo de prepararse. El presidente de la Sociedad Española de Médicos de Atención Primaria (SEMERGEN) ha afirmado que "la ropa, los hábitos, la alimentación...poco a poco nos vamos adaptando. Cuando hay una temperatura exterior muy elevada, el organismo no puede eliminar el calor que tiene acumulado y aumenta su temperatura por encima de los 36,5". Es entonces, cuando pueden surgir los problemas de salud. Sobre todo, entre niños y ancianos. También son susceptibles las personas con enfermedades crónicas y pacientes con algún tratamiento diurético. Polo ha añadido que "hay posibilidades de deshidratarnos o que nos de un golpe de calor. Un aumento de la temperatura corporal con enrojecimiento de la piel, taquicardia, sensación de mareo, cefaleas..." Para evitarlo es importante hidratarse y cobijarse en la sombra.

