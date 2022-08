China rodea Taiwán con maniobras a gran escala

China prometió unas maniobras militares contundentes y ha cumplido su amenaza. Está realizando ejercicios en seis zonas alrededor de la isla, una de ellas a apenas 20 kilómetros de la principal ciudad del sur de Taiwán.

Las autoridades taiwanesas denuncian que China está bloqueando Taiwán, por donde pasa buena parte del comercio marítimo mundial. El Gobierno taiwanés ha afirmado que sigue en contacto con países afines como Estados Unidos. La visita de Nancy Pelosi ha desatado esta crisis. La tensión es máxima y la asociación de nacionales del sudeste asiático habla de consecuencias imprevisibles.

Para el jefe de la diplomacia europea no hay justificación para estos ejercicios militares, que califica de agresivos. Es la misma postura del G7. La respuesta de Pekín es que China no es la misma que la de hace 100 años y que no se dejarán pisotear por grandes potencias a las que tachan de imperialistas.

FOTO: Eastern Theatre Command/Handout via REUTERS