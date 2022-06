Telediario 1 Los candidatos apuran las últimas horas de la campaña de las elecciones andaluzas para pedir el voto Último día de campaña en Andalucía. El domingo podrán votar más de 6.640.000 andaluces y entre ellos hay más de 300.000 nuevos electores. La... 00:01:25 Recomendado para mayores de 7 años

Los candidatos apuran las últimas horas de la campaña de las elecciones andaluzas para pedir el voto Recomendado para mayores de 7 años VO Sinopsis Último día de campaña en Andalucía. El domingo podrán votar más de 6.640.000 andaluces y entre ellos hay más de 300.000 nuevos electores. La movilización será clave y todos los candidatos aprovechan estas últimas horas de campaña para pedir que nadie se quede en casa. Ficha técnica Géneros Información y actualidad Idiomas Castellano

[an error occurred while processing this directive]