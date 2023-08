El calor excesivo perjudica al ganado: comen menos y enferman más

Los animales también sufren por las altas temperaturas. Los ganaderos instalan ventiladores y duchas de agua para que el calor intenso no altere el comportamiento de las vacas y baje la producción y la calidad de su leche. Jesús Manteiga es ganadero, tiene 120 vacas y con las olas de calor, extrema la vigilancia sobre sus animales. "No comen, no descansan, están mucho tiempo de pie, tienen más enfermedades y sale menos el celo" ha afirmado a TVE. Todo esto provoca que la producción de leche baje. Sus vacas dan hasta 8 litros menos al día, un 20% menos, cuando hace mucho calor. "Encima recaudas menos porque nuestros ingresos vienen de la leche" ha añadido el ganadero.