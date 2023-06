'El caftán azul', la película marroquí sobre la homosexualidad

No es habitual ver en la cartelera marroquí una película sobre la homosexualidad, sobre todo, porque aquí está condenada. Sorprende más aún que la comisión del Centro Cinematográfico, una especie de censor, no la haya metido la tijera y que, además,b haya sido seleccionada para representar a Marruecos en los Oscars. Y sorprende también la sutil crítica, a través de sus diálogos, a otras desfasadas tradiciones como prohibir las relaciones fuera del matrimonio, pero El caftán azul es ante todo una historia de amor entre tres personas, Donde no hay necesidad de escenas explícitas porque las miradas y los gestos lo dicen todo.