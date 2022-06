Kaliningrado es un pequeño enclave en el Báltico, entre Polonia y Lituania, que pertenece a Rusia. El gobierno lituano ha cortado el envío de suministros que llegan por vía férrea desde Moscú, lo que ha provocado que quede prácticamente aislado. El Kremlin ha convocado al embajador de la Unión Europea en Moscú para pedir explicaciones.

Lo que dice Lituania es que no es una decisión de su gobierno, sino que lo que ha hecho ha sido aplicar estrictamente las sanciones que se han aplicado en el seno de la Unión Europea. Así que lo que ha hecho ha sido bloquear el transporte de mercancías por red ferroviaria. Son mercancías que van desde un tren que sale desde Moscú hasta Kaliningrado y que atraviesan, necesariamente, las vías de este país, de Lituania.

En Kaliningrado, aunque no afecta a todas las mercancías, ya se han producido las primeras imágenes de multitud de rusos asaltando los supermercados, haciendo acopio de productos básicos por si acaso empieza a no llegar ese tipo de productos. Esa decisión de Lituania y de la Unión Europea no ha sentado nada bien en Rusia. Han dicho que es un movimiento "abiertamente hostil" y que, si no rectifican, "habrá consecuencias". Informa Raquel González, enviada especial de TVE a la frontera lituana.