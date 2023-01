El Batallón Dobrobat, el equipo de voluntarios que reconstruye daños en la guerra en ucrania

El Batallón Dobrobat es un batallón de voluntarios que repara y reconstruye las casas dañadas en la guerra en Ucrania. Son trabajadores que, en su tiempo libre, retiran cascotes, fragmentos de misiles, tapian ventanas reventadas para que no entre el frío y, sobre todo, ayudan a los que no tienen recursos a reparar sus hogares.

Un misil S-300 ha impactado, de madrugada, en el patio de una casa, no ha habido víctimas. El Servicio de emergencias contacta con Dobrobat, su intervención tiene que ser rápida. No llevan uniforme militar, solo un chaleco con el nombre de su unidad. No están en el frente y sus armas son herramientas y taladradoras. Sin embargo, desde la retaguardia, su labor es imprescindible.

Foto: TVE