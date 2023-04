Los bares de pintxos ante el debate de cobrar por las reservas y los encargos

Los tradicionales bares de pinchos de San Sebastián están pensando hacer lo mismo que algunos restaurantes y cobrar por la reserva de mesa o también por los encargos. Uno de los más antiguos ya pone una fianza por los pedidos después de que les dejaran colgados con un centenar de pinchos que costaban más de 300 euros. El Bar Bergara recibía el sábado de Pascua un encargo de 100 pintxos. Los pasarían a recoger a las tres de la tarde. "Eran cinco bandejas de tres variedades y no vino a buscarlos. Le llamamos por teléfono, no nos cogió. Le volvimos a llamar; el contestador automático. Le enviamos WhatsApp. Leyó el WhatsApp y no dio ninguna señal". Monty es la tercera generación de un bar con más de setenta años de antigüedad, por lo que reivindica la confianza como uno de sus ingredientes.