Aragonès no participará en la manifestación de la Diada

Pere Aragonés no acudirá a la manifestación independentista de la Diada, el próximo 11 de septiembre, porque cree que profundiza en las divergencias del independentismo y hace un llamamiento a la unidad.

Su decisión ha levantado ampollas entre los organizadores, que este año en la convocatoria han cargado contra los partidos. Dicen que nada se puede esperar de ellos y afean la mesa de diálogo. Ahora, acusan a Aragonés de no estar comprometido con la independencia. "Lo que hay que hacer es escuchar a la gente. Si no escuchas, no puedes interpretar y si no interpretas, no puedes liderar", ha dicho Jordi Turull (Junts).

Este desencuentro se suma a la larga lista que separa a los dos socios en la Generalitat y al ultimátum que Junts ha lazado a Esquerra esta misma semana: o dan pasos claros hacia la independencia o les dejan solos en el Govern.