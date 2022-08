Alcaraz y Sinner no se cruzarían hasta semifinales en Canadá

Alcaraz y Sinner no se cruzarían hasta las semifinales. Se tienen ganas ya que el italiano se ha convertido en la bestia negra del murciano ganándole en los dos últimos enfrentamientos. "Voy a esforzarme por ser mejor jugador para luchar y ganarle", dice el murciano. Alcaraz llega por primera vez a un master mil como numero dos del torneo. El año pasado no entró en el cuadro principal por no tener ranking. Ahora, sin el big 3, es favorito. En Toronto, Badosa, debuta mañana ante Putintseva.