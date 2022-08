Alcaraz no puede con la presión y Muguruza supera a Kanepi

"Por primera vez no he podido manejar la presión". Es el contundente mensaje que ha dejado Carlos Alcaraz tras caer en primera ronda del Masters 1000 de Canadá donde era, por primera vez, segundo cabeza de serie del torneo y ya se empezaba a hablar de su asalto al número 1 del ránking mundial. Emocionante despedida de Serena Williams. Entre lágrimas y con el cariño de todo el público canadiense, Serena va agotando partidos antes de su adios definitivo en el US Open. Y más adioses en Toronto. Paula Badosa, se retiró lesionada tras perder el primer el primer set frente a Putinseva. Mejores sensaciones dejó Garbiñe Muguruza, que vuele a sonreir tras ganar a Kanepi por un doble 6-4. Hoy lucharán por meterse en cuartos de Montreal: Carreño, Bautista y Ramos.