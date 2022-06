Telediario 1 Se cumplen 50 años del Watergate, el escándalo que acabó con la carrera de Nixon Hace 50 años estallaba de madrugada la madre de todos los escándalos. Detenían a cinco hombres por allanar la sede del Partido Demócrata, en el... 00:01:24 Recomendado para mayores de 7 años

Se cumplen 50 años del Watergate, el escándalo que acabó con la carrera de Nixon Recomendado para mayores de 7 años VO Sinopsis Hace 50 años estallaba de madrugada la madre de todos los escándalos. Detenían a cinco hombres por allanar la sede del Partido Demócrata, en el complejo de edificios Watergate. Una comisión en el Senado y una investigación periodística determinaron que el entonces presidente, Richard Nixon, estaba detrás del espionaje a los demócratas, lo que acabó con su carrera. Muchos comparan aquella comisión a la que ahora investiga el asalto al Capitolio. Foto: AP Photo/Archivo Ficha técnica Géneros Información y actualidad Idiomas Castellano

