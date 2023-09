Telediario - 15 horas - 29/09/23

Sub

Segundo y definitivo NO del Congreso a Alberto Núñez Feijóo -- Núñez Feijóo ha vuelto a apelar a la conciencia de los diputados socialistas y ha advertido de que el PP no se abstendrá con Pedro Sánchez -- esta última jornada en el congreso ha estado marcada por lo que ocurría en otro parlamento, el catalán, que ha aprobado la resolución para que Esquerra y Junts condicionen su apoyo a Sánchez al impulso de un referéndum -- La Guardia Civil investiga el atropello mortal a una mujer en una carretera de Toledo como un posible caso de violencia de género -- El juez decreta Internamiento en centro cerrado para el menor de 14 años que ayer acuchilló a docentes y compañeros en Jerez de La Frontera en el instituto -- El Euríbor vuelve a subir y cierra septiembre en el 4,14%, nivel que no se veía desde hace 15 años -- entra en vigor la ley de bienestar animal, con novedades destacadas para los dueños de mascotas -- El juez cita como testigo en el caso Rubiales al seleccionador masculino Luis de la Fuente, para el 20 de octubre -- Es San Miguel, el día que da nombre a ese veranillo del inicio del otoño, este año excepcionalmente caluroso