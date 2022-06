Telediario 1 Telediario - 15 horas - 17/06/22 El incendio de la Sierra de la Culebra en Zamora ha quemado ya casi 9.000 hectáreas. -- Estamos en el pico de la ola de calor que se recrudece hoy... 00:56:06 Recomendado para mayores de 7 años

Telediario - 15 horas - 17/06/22

El incendio de la Sierra de la Culebra en Zamora ha quemado ya casi 9.000 hectáreas. -- Estamos en el pico de la ola de calor que se recrudece hoy con temperaturas récord en varios sitios. -- La vicepresidenta valenciana ha reaparecido tras su imputación por ocultar presuntamente el caso de abusos a una menor tutelada por el que fue condenado su exmarido. -- Los candidatos a las elecciones en Andalucía el domingo han llenado sus agendas con actos de mañana y de tarde en el último día de campaña. -- Ucrania será candidata a formar parte de la Unión Europea, así lo ha anunciado la presidenta de la comisión, vestida con los colores de su bandera, y que también ha advertido de que el país tendrá que hacer grandes reformas. -- El gobierno británico ha dado luz verde a la extradición a Estados Unidos de Julian Assange. -- La plaza de España de Sevilla fue el escenario, anoche, de un desfile histórico de Dior.

