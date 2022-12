Telediario Matinal en Cuatro Minutos 05/12/2022

- Se redobla la presión sobre Rusia. Desde hoy, Moscú no puede exportar petróleo a Europa transportado por mar. Es la mayor parte del crudo que vende a la Unión Europea. Es una de las sanciones más severas impuestas hasta ahora. Además, el precio del barril de petroleo ruso se limita a 60 dólares. Lo aplicarán los 27, los países del G7 y Australia. En este contexto, los países productores de petróleo, liderados por Rusia y Arabia Saudí, han decidido mantener para el próximo año el fuerte recorte de la producción de crudo. La decisión se acordó hace dos meses y provocó la subida de los precios. - En Irán, llegan las primeras señales de cambio tras casi tres meses de protestas en las calles. El fiscal general anuncia que se suprime la policía de la moral, la encargada de vigilar la vestimenta de las mujeres. La misma policía que arrestó a la joven Masha Amini por supuestamente llevar mal puesto el velo. Su muerte cuando estaba detenida fue el detonante de las protestas. - En Indonesia, el gobierno ha decretado la alerta por la violenta erupción del volcán Semerú, en la isla de Java. Dos mil personas han sido evacuadas de momento, pero la ceniza, los gases tóxicos y la intensa lluvia están haciendo más complicados los desalojos. - En Madrid, un menor de 15 años ha muerto por dos disparos en el pecho. Ha ocurrido en un parque de Villaverde. Otro joven de 21 años, también está herido grave por arma de fuego. La principal hipótesis, es un incidente entre bandas. - Francia pierde a uno de sus escritores más queridos, Dominique Lapierre ha muerto a los 91 años. Escribió grandes best sellers, entre ellos La Ciudad de la Alegría, un relato sobre la vida en los barrios más pobres de Calcuta que se adaptó al cine. También fue el autor de Oh Jerusalén y ¿Arde París?. - Después de las victorias de Francia e Inglaterra, nos espera otro gran partido en cuartos. Partidos desde luego de altura porque si en la fase de grupos alguna selección dio la sorpresa, por el momento en octavos no está siendo igual. Se cumplen los pronósticos. Francia superó sin problemas a Polonia con un gol de Giroud y un doblete de Kylian Mbappé e Inglaterra ganó a Senegal 3-0 con tantos de Henderson, Kane y Saka. Ahora estas dos selecciones se medirán en cuartos. Hoy turno de Brasil frente a Corea del Sur a las 8 de la tarde. La canarinha recupera a Neymar que ayer entrenó con normalidad. Pero antes, la Croacia de Luka Modric se enfrentará a Japón a las 4 y podrán ver ese partido en La 1 de Televisión Española. Mañana, España se jugará con Marruecos un puesto en cuartos. Luis Enrique podrá contar con todos sus jugadores a pesar de que ayer César Azpilicueta se ejercitó por separado. El partido empezará a las 4, pero la previa, desde la 1 y media en RTVE Play.

FOTOGRAFÍA: REUTERS/Dado Ruvic/Illustration/File Photo.