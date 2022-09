Telediario Matinal en Cuatro Minutos 23/09/2022

- Son los primeros reclutados en Rusia. Reservistas movilizados para defender -según Moscú- los territorios ocupados en Ucrania. Hoy comienzan en esas regiones los referendos de anexión: consultas sin garantías, que la comunidad internacional no reconoce y se da por hecho que el resultado será a favor de incorporarse a Rusia. - Y a punto de cumplirse 7 meses de la invasión, en el Consejo de Seguridad de Naciones Unidas se han sentado a pocos metros los ministros de exteriores de Rusia y Ucrania. Debate muy tenso en el que Occidente es firme: La amenaza nuclear es inaceptable.- Ante la Asamblea de la ONU, esta noche Pedro Sánchez ha condenado el giro de Rusia, la movilización de reservistas y la convocatoria de referendos de anexión. - El Gobierno confirma que habrá un impuesto a las grandes fortunas. Será temporal, entrará en vigor el 1 de enero y dice Hacienda que afectaría a menos del 1% de la población. El anuncio llega un día después de que Andalucía eliminase el impuesto de patrimonio. - Y en los Deportes, la federación española de fútbol ha recibido esta noche 15 correos de jugadoras que renuncian a ir con la selección. En realidad esta situación de malestar entre las jugadoras viene arrastrándose semanas...Renuncian a ir convocadas mientras Jorge Vilda siga siendo el entrenador de la selección. Dicen que la situación les está afectando a la salud y que no seguirán si esta circunstancia no se revierte. Por su parte, la Federación sigue defendiendo a Vilda y le mantiene en el cargo. - Y hoy, los jugadores de Luis Enrique partirán hacia Zaragoza donde llegarán sobre las 2 de la tarde para probar el césped de la Romareda donde disputarán mañana sábado el partido de Nations League contra Suiza que podrán ver en la 1 de televisión española. - Y en la Laver Cup, apunten...Hoy día histórico para el deporte. Roger Federer se despedirá del tenis profesional. Jugará el que será su último partido y lo hará en dobles, junto al tenista con quien él quería hacerlo...Rafa Nadal.