Telediario Matinal en Cuatro Minutos - 22/06/2022

El verano ha llegado con cambios importantes en la política: Nueva etapa en Andalucía y nueva etapa también en la Comunidad Valenciana: Mónica Oltra ha dimitido como Vicepresidenta de la Generalitat y abandona su escaño en Les Corts. Hace seis días fue imputada por el Tribunal Superior de Justicia, por encubrir -presuntamente- los abusos sexuales de su entonces pareja a una menor tutelada. Una sesión de control en la que estará presente la dimisión de Oltra y también los resultados electorales de Andalucía. Pedro Sánchez va a tener que responder a preguntas sobre la estabilidad de su ejecutivo. El gobierno ya ha dejado claro que su voluntad es acabar la legislatura. Y para recuperar el pulso político, convoca un Consejo de Ministros extraordinario para el sábado. Se van a prorrogar las medidas anticrisises otros tres meses y Unidas Podemos intenta incorporar alguna medida más, como una subida de impuestos a la eléctricas. La patronal CEOE, que hoy celebra su asamblea anual, ya ha criticado esa posibilidad. Falta una semana para que comience la cumbre de la OTAN en Madrid. Una cumbre con un objetivo: rediseñar la Alianza ante el escenario abierto por la invasión rusa de Ucrania. Pedro Sánchez y el presidente de EEUU han mantenido una conversación telefónica para hablar del encuentro. Biden ha agradecido a España el esfuerzo de organizar la cumbre en un momento histórico. El presidente Zelenski participará en esa cumbre vía telemática. Sánchez también ha hablado con él por teléfono, para expresar el apoyo de España a la candidatura de Ucrania a entrar en la Unión Europea. La guerra cumple ya 118 días y Kiev reconoce su dificultad para aguantar en el Donbás ante la ofensiva rusa. Movilización ciudadana en Zamora en protesta por la gestión de la Junta en el incendio de la Culebra. Más de 30.000 hectareas de monte quemadas y la denuncia de que no había ninguna prevención, faltaban medios y no hubo reacción ante el avance de las llamas. La España vaciada, dicen, convertida en la España calcinada. En Sevilla, la policía ha detenido a un hombre de 50 años, que ha confesado haber asesinado a su expareja. Después, ha indicado dónde había escondido el cadáver, en la orilla del Guadalquivir. La policía investigaba la desaparición de la mujer desde hace dos meses.

En los deportes, el Presidente del Comité Olímpico Español, decepcionado ayer porque no habrá candidatura española para los Juegos Olímpicos de Invierno de 2030. Los gobiernos de Cataluña y Aragón no han llegado a un acuerdo y la candidatura se rompe definitivamente. A pesar de que existía un proyecto aprobado, las dos partes no se han entendido con respecto al reparto de las sedes y las subvenciones para adecuar las infraestructuras. Un proyecto que ha derivado según Alejandro Blanco en un enfrentamiento político basado en desavenencias y en mentiras en algún caso. No renuncia al sueño de ver una candidatura española, quizás para el año 2034. Mientras, la selección española femenina sigue preparando la Eurocopa que veremos en TVE. Hoy, el entrenamiento en la Ciudad del Fútbol de Las Rozas será abierto al público. Y ayer hablamos con Jennifer Hermoso, la, por ahora, jugadora del Barça, dolida por haberse quedado fuera del campeonato después de su lesión.

Foto: EFE/Ana Escobar.