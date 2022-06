Telediario Matinal en Cuatro Minutos - 20/06/2022

Juanma Moreno consigue un resultado histórico en Andalucía. El PP va a gobernar en solitario, con una cómoda mayoría absoluta de 58 diputados. Los populares frenan el ascenso de Vox, que ha quedado por encima de las elecciones anteriores, pero por debajo de sus expectativas. En su feudo histórico, el PSOE obtiene su peor resultado. A su izquierda, ninguna formación consigue articular una alternativa. Y Ciudadanos, desaparece del parlamento autonómico. El PP entiende que el triunfo rotundo de Moreno avala la nueva línea marcada por Alberto Núñez Feijóo. Centrarse en la gestión, poner distancia con VOX y sumar el voto de la derecha. Genova cree que los resultados muestran -además- el fracaso del sanchismo. El PSOE no consigue remontar, no logra ganar en ninguna provincia. Juan Espadas -la apuesta de Sánchez frente a Susana Díaz- asegura que no ha tenido tiempo de consolidar su alternativa. Ferraz ya ha desvinculado el resultado andaluz del resto de España. En Colombia, el nuevo presidente será Gustavo Petro. El candidato izquierdista ha superado el 50% de los votos, por encima del populista Rodolfo Hernández. Petro se convierte así en el primer presidente de izquierdas que gobernará Colombia. En las legislativas francesas, Macron ha perdido la mayoría absoluta en la asamblea y tendrá que negociar para sacar adelante cada una de sus iniciativas. La izquierda de Melenchon se convierte en primera fuerza de oposición y la extrema derecha de Le Pen consigue grupo propio. Más allá de los procesos electorales, seguimos pendientes de los incendios. Atentos a Navarra, a Lleida y a Zamora, donde siguen activas las llamas que este fin de semana han arrasado decenas de miles de hectáreas forestales. La bajada de las temperaturas y la aparición de la lluvia han ayudado a frenar su avance.

En los deportes, ayer se impuso al Barcelona en el 4º partido de la final, 81-74, en el Wizink Center, y se hacen con un nuevo título de liga. Pablo Laso, todavía recuperándose del infarto que sufrió hace dos semanas, fue el encargado de levantar la copa, la trigésimo sexta de los blancos, y la sexta en la última década. El Girona Fútbol Club vuelve a la Primera División. Ganó 1-3 al Tenerife en el partido de vuelta del playoff de ascenso, y se suma a Almería y Valladolid, los otros dos equipos que suben. Regresan después de 3 años en segunda. Y Carlos Sainz volvió a rozar la victoria en Fórmula1. Fue segundo en el Gran Premio de Canadá. Su tercer segundo puesto este año. Fernando Alonso terminó en noveno lugar.

Foto: EFE/José Manuel Vidal.