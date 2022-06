Telediario Matinal Telediario Matinal en 4' - 15/06/2022 Telediario Matinal en Cuatro Minutos - 15/06/2022 00:04:38 Recomendado para todos los públicos

Telediario Matinal en 4' - 15/06/2022 Recomendado para todos los públicos VO Sinopsis La ola de calor continúa y el precio de la luz sigue subiendo. Es más alto, incluso, que el de ayer. Hoy se pagan 224 euros por cada megavatio hora. Y eso que ya está en vigor el límite al precio del gas, aprobado por el Gobierno y validado por Bruselas. La razón de esta subida es la llamada "compensación a las eléctricas", que hoy suma 59 euros al precio alcanzado en la subasta. El presidente argelino ha destituido al ministro de Finanzas, al responsable último del bloqueo en las transacciones comerciales con España... No ha dado explicaciones... Mientras, en una nota de la Agencia Oficial de Noticias de Argelia se define al ministro de Exteriores español como un "pirómano". Desde el gobierno se insiste en buscar vías de diálogo con Argel. La vicepresidenta Calviño vinculaba a Rusia con el cambio producido en Argelia, pero en las últimas horas la ministra portavoz ha evitado entrar en esa polémica. Hoy ha empezado la operación Paso del Estrecho. Tres años después, tras una pandemia y una grave crisis diplomática. Los puertos españoles vuelven a enlazar con Marruecos para permitir el paso de emigrantes magrebíes del Norte de Europa, que van a pasar las vacaciones a su país. Se espera que el momento álgido sea a mediados de julio. En Andalucía, quedan 3 días de campaña. Y los partidos siguen llamando a la movilización para arrastrar el voto de los indecisos. Un 22% de andaluces aún no ha decidido su voto y pueden ser decisivos este próximo domingo. La guerra de Ucrania suma ya 112 días. Los combates en el Donbás siguen, centrados en la ciudad de Severodonestk, donde Moscú ha anunciado un corredor humanitario para evacuar a civiles. Kiev pide más armas para mantener la resistencia a la ofensiva rusa. En los deportes, la selección de Costa Rica celebraba anoche que jugará el Mundial, y será el primer rival de España el próximo 23 de noviembre. Veíamos la alegría, entre otros de Keylor Navas al final del partido. Era la última plaza que quedaba, por saber, el rival de España en la primera jornada del Mundial que veremos en TVE. Costa Rica jugará su quinta Copa del Mundo después de vencer por 1-0 a Nueva Zelanda con un gol nada más empezar el partido del exjugador del Betis Joel Campbell. Y en la Liga de las Naciones, que se despide hasta septiembre, anoche Alemania goleó a Italia por 5-2 e Inglaterra sufrió una de las peores derrotas de su historia, cayó 0-4 en Wembley con Hungría que es el sorprendente líder de grupo. Además, victoria de Holanda sobre Gales y de Bélgica en Polonia. Y la selección femenina sigue preparando la Eurocopa que veremos en TVE. Anoche se pasó por el Telediario Alexia Putellas, la mejor jugadora del mundo, que entre otras cosas comentó la noticia de que la Federación iguala los porcentajes de las primas y derechos de imagen que reciben la selección femenina y la masculina. Foto: EFE/ Morell. Ficha técnica Géneros Información y actualidad Idiomas Castellano

[an error occurred while processing this directive]