Telediario Matinal en Cuatro Minutos - 07/09/2022

Satisfacción del presidente del Gobierno y el líder de la oposición al salir de su primer debate parlamentario. Un cara a cara en el Senado que vuelve a evidenciar las posiciones cada vez más alejadas entre el Gobierno y el PP. El tono ha sido bronco con muchos reproches entre Sánchez y Núñez Feijóo. Este mediodía en el Supremo, Apertura del Año Judicial. Un acto solemne presidido por el Rey y en el va a intervenir el presidente del máximo órgano de los jueces, con el mandato caducado desde hace casi 4 años. Lesmes centrará su discurso en el bloqueo que impide la renovación del Poder Judicial, que ha llevado a la justicia española, dice, a una situación "insostenible e inaceptable". Tras horas de reunión y un intenso debate, vocales del bloque conservador del Poder Judicial apuestan por defender la institución y llegar a consensos, pero siempre respetando sus tiempos de decisión. Esto podría evitar el bloqueo en los nombramientos de los magistrados del Constitucional, aunque no parece probable que salgan adelante en el pleno de este jueves. No se cumpliría, por tanto, el plazo marcado por el Gobierno. El Gobierno no da por cerrado el debate sobre el gasoducto entre España y Francia que Macron rechaza y colas prevé llevarlo al consejo de Ministros de Energía de la Unión Europea del viernes. Bruselas no se decanta por ninguno de los dos países. Evita apoyar el proyecto porque no está entre los planes de interés comunitario. El Organismo Internacional de la Energía Atómica advierte al Consejo de Seguridad de la ONU de que hay riesgo de accidente nuclear en la central Zaporiyia si no se actúa urgentemente. El secretario general de Naciones Unidas muestra su preocupación y pide una zona de seguridad desmilitarizada. Ucrania y Rusia se siguen acusando mutuamente de los ataques en terrenos cercanos a la central.

En los deportes, en la Champions League, el Real Madrid ganaba 0-3 al Celtic de Glasgow, pero Bencemá salía del campo lesionado. En cuanto al Sevilla, caía 0-4 ante el Manchester City. La afición sevillista ha abucheado y pedido la dimisión de Lopetegui y el presidente del club.

Foto: EFE/ Rodrigo Jiménez.