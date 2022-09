Telediario Matinal en Cuatro Minutos - 06/09/2022

Cara a cara entre el presidente del Gobierno y el líder de la oposición. Será esta tarde en el Senado, en un curso político marcado por las citas electorales, autonómicas y municipales en mayo, y por la situación económica. Sánchez y Núñez Feijóo van a debatir sobre el plan energético del Ejecutivo y las medidas alternativas que plantean los populares. Esta mañana, el jefe del ejecutivo y el presidente del PP preparan ese debate en Moncloa y en Génova. El gobierno pide coherencia al líder de la oposición y le propone, dice, alejarse de posiciones catastrofistas. Por su parte, el PP, anuncia que va a remitir al ejecutivo un programa de respuesta a la crisis energética con propuestas como extender la rebaja del IVA de luz y gas durante todo el invierno. Es probable que en el debate en el Senado se cuele también la enquistada renovación del máximo órgano de los jueces cuando estamos a un día de la apertura del año judicial. Carlos Lesmes niega haber recibido presiones para renovar el Constitucional a cambio de un puesto en ese Tribunal, y asegura que no tiene ninguna esperanza de que se renueve el Poder Judicial. La Vicepresidenta Yolanda Díaz propone limitar los precios de los alimentos básicos, como el pan o la leche. Plantea hacerlo mediante un pacto con los distribuidores. Esas empresas aseguran que la idea es inviable. Y desde el propio Gobierno, el ministro Planas, advierte que no se puede intervenir los precios en alimentación. La crisis energética se agudiza. Rusia asegura que NO va a reanudar el suministro de gas a Europa a través del NordStream y advierte que el gasoducto seguirá cerrado mientras Occidente no levante las sanciones a Moscú. Este viernes hay reunión de urgencia de los ministros de Energía. Macron y Scholz tratan de consensuar medidas. El presidente francés ha descartado impulsar el proyecto del Midcat, el gasoducto que conectaría España con Francia. En Canadá continúa la búsqueda de Myles Sanderson, uno de los dos sospechosos del apuñalamiento múltiple en el que fueron asesinadas 10 personas y otras 18 resultaron heridas en el norOeste del país. La policía ha localizado el cadáver de Damien Sanderson y no descarta que muriese tras un enfrentamiento entre ellos después de los ataques.

En deportes, en el Abierto de Estados Unidos, Carlos Alcaraz se enfrenta al croata Marin Cilic. Precisamente allí, en el US Open, Rafa Nadal ha caído en octavos de final ante el estadounidense Tiafoe en cuatro sets. Una derrota que implica también que no podrá optar a recuperar el número uno del mundo, para lo que necesitaba llegar a la final.

Foto: EFE/ Clemens Bilan.