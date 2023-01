Telediario Matinal en cuatro minutos - 06/01/23

Los más pequeños se preparan para un día de emoción con la llegada de los Reyes Magos y algunos ya han abierto sus regalos. Sin embargo, no todo son sonrisas en este día. Una mujer de 72 años murió en la víspera de Reyes en la cabalgata de Marchena, en Sevilla. Fue arrollada por un tractor que tiraba de una carroza y que perdió el control. Hubo 12 heridos, entre ellos un niño y una persona mayor que están graves. Ahora se investigan las causas de lo ocurrido. Todo apunta a un fallo mecánico.

A las 12:00, el rey Felipe VI preside la ceremonia de Pascua Militar en el Palacio Real de Madrid junto con el presidente del Gobierno y la ministra de Defensa. Será la primera sin restricciones tras la pandemia. Como es habitual, comenzará con la parada militar en la Plaza de la Armería y se espera que los discursos estén marcados por la guerra en Ucrania y el compromiso del Gobierno en aumentar el gasto en Defensa.

Incertidumbre por lo que pueda pasar este viernes en Ucrania. Putin ha ordenado un alto el fuego de 36 horas, una tregua para celebrar la Navidad ortodoxa que se celebra este sábado. Sería a partir del viernes a mediodía, en toda la línea del frente de Ucrania.

Sigue el caos en el congreso de Estados Unidos. El ala dura del partido republicano ha forzado ya 11 derrotas del candidato a la presidencia de la cámara, Kevin McCarthy, algo no visto desde 1859. Su promesa de financiación política y la de no inmiscuirse en las próximas elecciones no convence a ese sector ultraconservador del partido.

Foto: EFE/ Francisco Guasco