Telediario Matinal: Telediario Matinal en 4' - 02/09/2022 | RTVE Play

Un hombre ha sido detenido por intentar disparar contra la vicepresidenta de Argentina, Cristina Fernández de Kichner. Kirchner participaba en una manifestación en su apoyo cerca de su domicilio, cuando un hombre la ha apuntado con una pistola que, según la Policía, ha podido encasquillarse.

El presidente de México, asegura que la violencia en su país "ha disminuido", y que los datos le avalan. López Obrador también dice que han recuperado económicamente los niveles pre-pandemia.

En Chile, un tribunal ha condenado a un excarabinero que disparó con una pelota de goma a la senadora Fabiola Campillai, que perdió un ojo. Fue durante las protestas sociales de 2019.

En Ucrania, la misión de la Organización Internacional de la Energía Atómica ya está en la planta de Zaporiyia, que controlan los rusos. Llegaban 14 inspectores pero ya sólo quedan cinco miembros del operativo en la central. Su misión es inspeccionar la planta para garantizar que no haya una fuga radiactiva

El presidente Vladimir Putin ha visitado el velatorio del expresidente Mijail Gorbachov, que no tendrá un funeral de Estado. Además, Putin no acudirá a la ceremonia por razones de agenda, según el Kremlin.

La familia de Marta Calvo recurrirá la sentencia que condena a su asesino a casi 160 años de cárcel. Las acusaciones particulares habían pedido la máxima pena para José Ignacio Palma por la muerte de tres mujeres. El fallo concluye que las asesinó con alevosía y que intentó matar a otras seis.

Se ha confirmado que el buque varado en la costa de Algeciras tiene una fuga de fueloil pesado. Las autoridades de Gibraltar creen que en un día pueden haber extraído la mayoría del combustible. Ya han detenido al presunto culpable del vertido.

En deportes, a medianoche se ha cerrado el mercado de fichajes y no volverá abrirse hasta el mes de enero. El Barça ha ha inscrito en el último momento a dos de sus jugadores: Héctor Bellerín y Marcos Alonso, ambos procedentes de la Premier League inglesa.

Foto: AP Photo/Rodrigo Abd