Telediario en 4' 31/05/2023

A poco más de un mes para que comience la campaña, los partidos fijan posiciones de cara al 23 de julio. Una cita adelantada con las urnas para la que las distintas formaciones perfilan ya cuál será su estrategia electoral. - Sanchez reúne en el Congreso a sus diputados y senadores para ver cómo remontar tras los malos resultados del 28M. Feijóo pide a los suyos que no se confíen. Yolanda Díaz ya ha registrado el partido Sumar. Y Ciudadanos ya ha decidido que no se presentará. - Y a la vez avanzan las negociaciones en las Comunidades Autónomas tras las elecciones del domingo. En Cantabria el PP tiene el gobierno asegurado porque el partido regionalista de Revilla les facilitará la investidura... En Extremadura y Aragón, los socialistas intentarán gobernar, aunque PP y Vox sumen más diputados. - El lanzamiento de un cohete en Corea del Norte desata todas las alarmas en Corea del sur y Japón. Era un satélite de espionaje, el primero de este tipo que lanza Pionyang. Ha fracasado y ha caído al mar, aunque volverán a intentarlo, anuncia Corea del Norte. Es inaceptable, responden sus vecinos. - Las periodistas iraníes que sacaron a la luz el caso de Masha Amini podrían ser condenadas a muerte. Las acusan de progaganda y de espiar para Estados Unidos. El juicio se celebra a puerta cerrada y sin garantías: Sus abogados no podrán intervenir en el proceso. - Sube el tono -y mucho- de las advertencias sobre el desarrollo de la inteligencia artificial. Según 350 investigadores y expertos en esta tecnología, pone en riesgo de extinción a la humanidad, y equiparan el peligro al de las pandemias y la guerra nuclear. Abordar el problema debería ser -aseguran- una prioridad mundial. - Hoy es el día, hoy el Sevilla puede volver a proclamarse campeón de la Europa League. El Sevilla ya está en Budapest donde esta noche puede cumplir un sueño: levantar de nuevo esa copa de la UEFA además en un año que ha sido especialmente duro para los sevillistas. Enfrente tendrán a la Roma de Mourinho, un entrenador con más experiencia en Europa que Mendilibar aunque la historia está de parte del Sevilla. Las seis finales anteriores que ha jugado las ha ganado todas. - Hoy en Rolland Garros turno para el número 1 del mundo, Carlitos Alcaraz que se enfrenta al japonés Taro Daniel. El que no sigue en el abierto francés es el número 2, Medvedev que cayó ayer en primera ronda.

FOTO: JAVIER SORIANO / AFP