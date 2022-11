Telediario en 4' 23/11/2022

Luis Enrique tiene fe en lo que hace, el objetivo por el momento es ganar hoy a Costa Rica. Un equipo contra el que España nunca ha perdido. La selección debuta a las 17:00 horas de la tarde. Luis Enrique podrá contar finalmente con todos sus jugadores. Ha recuperado a los tres que arrastraban problemas físicos: Álvaro Morata, Dani Carvajal y Hugo Guillamón. El encuentro de la selección frente a Costa Rica lo podrán ver a partir de las 17:00 horas de la tarde en la 1 de televisión española, pero antes habrá previa del partido desde las 16:25 horas. - Francia fue la última en jugar ayer y ganó por 4 goles a 1 a Australia aunque empezó perdiendo. La mala noticia para los galos, la baja de Lucas Hernández que se lesionó el ligamento cruzado anterior y se pierde el mundial. Antes Argentina daba la sorpresa perdiendo ante Arabia Saudí que tras su histórica victoria ha decretado día festivo hoy en el país. - El Gobierno ya tiene los apoyos suficientes para sacar adelante la votación de los presupuestos mañana en el Congreso. Le salen las cuentas gracias al respaldo de Bildu y del PDCAT. Aunque ya no son decisivos se espera que Esquerra vote a favor. - Los apoyos a los presupuestos ha sido una de las cuestiones que han enfrentado a Sánchez y Núñez Feijóo en su cara a cara en el Senado. El presidente de los populares también ha lanzado duros reproches por la ley del solo sí es sí. Sánchez le acusa de falta de moderación.- Aprobado el plan del Gobierno para aliviar el pago de hipotecas, ahora queda por ver qué bancos se suman. Por ahora, las entidades lo están estudiando pero ninguna lo ha confirmado todavía. Sumarse es opcional pero si lo hacen, estarán obligadas a cumplir con lo aprobado. - Ucrania empieza la evacuación de las regiones de Jersón y Mykolaiv para evitar que la población se muera de frío. En enero, en Jersón pueden llegar a los 17 bajo cero. Los ataques rusos han destrozado infraestructuras eléctricas esenciales y no se pueden garantizar ni la electricidad ni la calefacción. Zelenski pide a la población que limite al máximo su consumo energético. - Jair Bolsonaro impugna el resultado de las elecciones presidenciales de Brasil, en las que ganó su rival Lula da Silva. Pide que se anulen los votos de más de la mitad de las urnas electrónicas. Alega supuestos fallos técnicos. El tribunal electoral responde que como no aporte pruebas, hoy mismo desestimará la demanda.

FOTO: EFE/ Juanjo Martín