Telediario en 4' 29/03/2023

La exconsellera Clara Ponsatí, una de las líderes del proces, sale en libertad tras seis horas detenida. Los mossos d'Esquadra la arrestaron después de que volviera a Barcelona. Ha estado huida de la justicia española cinco años. Ponsatí tendrá que declarar ante el Supremo el 24 de abril. El juez Llarena le imputa un delito de desobediencia, que no implica pena de prisión. Antes tenía una orden de detención por sedición, con condenas de carcel, un delito que el Gobierno eliminó en la reforma del código penal. Ponsatí alega que no la podían detener porque tiene inmunidad como eurodiputada. El mismo argumento que repiten los partidos independentistas. Pero el Gobierno justifica el arresto porque sigue las órdenes de un juez. - El Supremo anula el cese del coronel Pérez de los Cobos que ordenó Marlaska. El ministro alegó pérdida de confianza por no haberle informado que un juzgado estaba investigando la manifestación del 8 de marzo de 2020, previa a la pandemia. La jueza quería saber si había contribuido a la expansión del covid. - La décima jornada de huelga general en Francia termina también con disturbios y decenas de detenidos. Aunque las manifestaciones no han sido tan numerosas como las anteriores, el Gobierno acepta negociar con los sindicatos su polémica reforma de las pensiones. - Es el momento en que la policía abate y mata a la mujer que asesinó a tiros a seis personas en un colegio de Nashville. Tres de las víctimas eran niños. La investigación continúa. La autora era una antigua alumna del centro y había planeado minuciosamente el ataque. - En Badalona, los Mossos d'Esquada investigan más agresiones sexuales en Badalona. Todas en el mismo centro comercial donde ya se había producido una violación en grupo a una menor. Al menos uno de los casos sigue el mismo patrón, amenazaron a una chica y la violaron en los baños. El Ayuntamiento incrementará la seguridad. - Segundo partido de la selección española de Luis de la Fuente, y primera derrota. España perdió por 2 goles a 0. Con un once absolutamente nuevo, el seleccionador sólo dejó a 3 hombres que jugaron el partido ante Noruega el sábado.Pero repetimos, .sólo es el segundo encuentro que disputa esta nueva selección con Luis de la Fuente a los mandos. Todavía queda mucho camino por delante, sin ir más lejos, la final four de la liga de las naciones en junio. - El que sí nos deja buen sabor de boca es Carlitos Alcaraz que volvió a ganar en el abierto de Miami y ya está en cuartos donde se jugará el pase a semifinales contra otro estadounidense, Taylor Fritz. - El Comité Olímpico Internacional abre las puertas a Rusia y Bielorrusia para volver a participar en las competiciones internacionales pero con muchos matices, luego lo vemos todo en el tiempo de Deportes.

FOTO: EUROPA PRESS-LORENA SOPENA