Telediario en 4' 27/06/2023

Putin reaparece tras la rebelión de los mercenarios de Wagner. Se ha dirigido a la nación en un discurso por televisión y ofrece a los paralimiltares varias opciones. Podrán incorporarse al ejército o volver a sus casas. También podrán irse a Bielorrusia, donde se supone que se encuentra el instigador del motín, su líder. Putin no le ha mencionado en su mensaje, pero acusa de traición a los organizadores de la revuelta. También es la primera vez que Prigozhin da señales de vida desde que lanzó sus tropas camino de Moscú. Dice que no quería derrocar al gobierno, sino protestar por la falta de apoyo a sus milicianos. - El caso de los papeles clasificados que Trump se habría llevado de la Casa Blanca da un nuevo giro. El expresidente reconoce que guardaba al menos un documento sobre un posible ataque a Irán. Lo hace en una grabación que ha difundido CNN y que pondría contra las cuerdas al expresidente. Ante el juez se declaró no culpable. - En nuestro país, la precampaña para las generales se llena de propuestas económicas. Sánchez anuncia deducciones en el IRPF por la compra de coches eléctricos. Yolanda Díaz pide al presidente del Gobierno que prorrogue las ayudas al alquiler. Y Feijóo promete reducir impuestos y aumentar en más de un millón los afiliados a la Seguridad Social. - Y nuevo capítulo de otro de los temas de la precampaña, los pactos del PP con Vox. En Extremadura, la candidata del PP echa el freno en sus críticas a los de abascal. Dice ahora que hay que dialogar y que el acuerdo es imprescindible. Desde Vox celebran el cambio. - El expresidente andaluz José Antonio Griñán evita la cárcel. La Audiencia de Sevilla suspende la ejecución de su pena durante cinco años por la enfermedad que sufre. Sigue el criterio del forense, que desaconsejaba el ingreso a prisión, Griñan está condenado a seis años de cárcel por el caso de los ERE. - La ola de calor ya se ha cobrado su primera víctima, un agricultor de 47 años, en Aznalcóllar, Sevilla. De día las temperaturas han superado con creces los 40 grados en el valle del Guadalquivir. Y la noche también ha sido tórrida: difícil dormir con mínimas de más de 30 grados también en Andalucía. - A partir de las 20:45 horas, la selección española juega contra Ucrania en el Europeo sub21. Los de Santi Denia se enfrentan a la selección ucraniana ya clasificados para cuartos pero con el deseo de ser primeros de grupo. Y así poder evitar a pesos pesados como la selección francesa, una de las favoritas a llevarse esta Eurocopa. Un equipo de TVE ha hablado con Arnau Tenas, portero de la sub21 y hasta el próximo 30 de junio del FC Barcelona después de saber que no seguirá en el club blaugrana. - Y el que tampoco seguirá en el Barça, pero de baloncesto, es su entrenador, Saras Jasikevicius después de haber conseguido hace apenas unos días la liga ACB. Las negociaciones para su renovación no han llegado a buen puerto y ya conocemos a su sustituto: Rogé Grimau.

FOTO: Russian Presidential Press Service via AP