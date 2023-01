Telediario en 4' 27/01/2023

El detenido por el ataque de Algeciras declarará el próximo lunes en la Audiencia Nacional que investiga lo ocurrido como un posible caso de terrorismo yihadista. Según el auto del juez, sujetó la catana, miró al cielo, gritó Alá y asestó el último golpe mortal al sacristán asesinado... Se ha decretado el secreto de sumario. En una Algeciras completamente conmocionada, los restos mortales de Diego Valencia entraban hace unas horas en la iglesia de La Palma donde hoy se oficiará su funeral. El ministro del Interior confirma que no existían indicios de su radicalización. - Nuñez Feijóo intentó aclarar y matizar sus palabras sobre lo de Algeciras. El PSOE acusa a Feijóo de "poner en peligro la convivencia". Interior pide no confundir una creencia con un hecho criminal. - Primera reunión -convocada por Alemania- de todos los países que tienen carros de combate Leopard. El objetivo es negociar cuántos cederá cada estado a Ucrania. La ministra Robles habla de un envío coordinado y asegura que se trabaja para "poner a punto" los tanques que España tiene en Zaragoza. - A las 9:00 horas de la mañana declara ante la Audiencia Nacional el detenido de 74 años por las cartas bombas enviadas a Moncloa, Interior o a la embajada de Ucrania. Se enfrenta a delitos de terrorismo y lesiones. La fiscalía no descarta otro de atentado contra las altas instituciones del Estado. - El 8 de febrero, en menos de dos semanas, la mascarilla puede dejar de ser obligatoria en el transporte público. Un día antes, lo aprobaría el Consejo de Ministros. Seguirá siendo necesaria en centros sanitarios, residencias y farmacias. - Y en la Copa del Rey, Athletic club de Bilbao y Real Madrid se unen al sorteo de semifinales del lunes. El Athletic fue el primero en hacerlo. Fue superior al Valencia y ganó por 3 goles a 1 en Mestalla, acrecentando así la crisis del equipo ché. En el Bernabeu, partido mucho más exigente para el Real Madrid que empezó perdiendo. Álvaro Morata marcó en el 19 y una hora después Rodrygo llevaría el partido a la prórroga con, probablemente, uno de los mejores goles de la temporada. Sentenciaron Benzema y Vinicius. - En balonmano, España se juega hoy ante, la Dinamarca de Mikel Hansen, una plaza en la final del mundial. Partido que podrán ver a partir de las 6 de la tarde por Teledeporte. - Y en la Euroliga de baloncesto victoria para el Real Madrid que, como en fútbol, llevó su partido a la prórroga y ni más ni menos que contra el Barça. Ganaron en casa 91 a 86.

FOTO: EFE/A.Carrasco Ragel