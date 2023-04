Telediario en 4' 26/04/2023

Empieza lo peor de este extraordinario episodio de calor. Ya se han superado temperaturas récord para un mes de abril en la Comunidad Valenciana, Murcia y Andalucía. En algunas zonas más de 35 grados. El calor va a más. Los termómetros podrían llegar hoy a los 38 grados en el sur. El resto de la península tampoco se libra de estas temperaturas, más propias del verano. - El problema de vivienda, uno de los temas clave de la precampaña, tampoco ha faltado en el último cara a cara de Sánchez y Feijóo antes de las elecciones. El presidente ha anunciado la construcción de 20.000 viviendas públicas más, en terrenos del ministerio de Defensa. El líder de la oposición no se lo cree. El debate ha sido muy tenso y con alusiones personales. - Choque también por Doñana. El Gobierno y la Junta se enfrentan ahora por si van a reunirse o no. La vicepresidenta Ribera dice que no lo harán hasta que no retiren el plan para regularizar los regadíos. El ejecutivo andaluz responde que no se han querido sentarse con ellos ni antes de presentar su proyecto. - En Ávila, condena por el asesinato de una mujer de 81 años. La policía ha detenido a su marido, de 82, antes de que intentara suicidarse. No había denuncias previas por maltrato. Con este crimen, ya son 13 las mujeres asesinadas por sus parejas o exparejas en lo que va de año. - Ya lo había anticipado y ahora lo confirma. Biden intentará repetir en la Casa Blanca el próximo año. Cuatro años más, gritaban sus seguidores en el primer acto del presidente tras el anuncio, un baño de masas con sindicatos. Si gana las elecciones, Biden podría terminar su mandato a los 86 años. - El Real Madrid se deja 3 puntos en Montilivi después de perder 4-2 contra el Girona. Y además gracias a los cuatro tantos de un mismo hombre, el argentino Taty Castellanos. Solo 10 jugadores en toda la historia le habían marcado cuatro o más goles al Real Madrid. El último fue hace 10 años, de Lewandowski, cuando jugaba en el Dortmund. Ancelotti criticó al final del encuentro la mala actitud defensiva de su equipo. - El líder de la liga, el Barça juega esta noche en la capital contra el Rayo Vallecano. Si gana se quedaría a 14 puntos del Madrid y podría sentenciar la liga.

FOTO: EFE/ Román G. Aguilera