Telediario en 4' 25/07/2023

Así se ven desde el aire las llamas que están devastando Rodas. Ya han arrasado más de 13.000 hectáreas, el 10% de esta isla griega. Miles de turistas y residentes han sido desalojados en lo que ya es la mayor evacuación de la historia del país. Los incendios también amenazan otras islas como Corfú y Eubea. - En nuestro país, la amenaza del bloqueo político continúa a pesar de que los dos grandes partidos siguen intentando configurar una mayoría que les permita formar gobierno. - Por un lado, al PP, ganador de las elecciones, no le dan los números. De momento Alberto Núñez Feijóo solo contaría con los apoyos de Vox y el diputado de Unión del Pueblo Navarro, También ha llamado al PNV y Coalición Canaria, pero las dos formaciones le han cerrado la puerta. - El otro escenario, el que buscaría Pedro Sánchez, es construir una mayoría de investidura con Sumar, nacionalistas e independentistas. Pero ahí el gran escollo es Junts. El partido de Puigdemont vende caro su apoyo o abstención. Y pone dos condiciones: la autodeterminación y la amnistía. - En Israel, se recrudecen las protestas contra la reforma judicial. Los manifestantes han cortado carreteras para exigir la retirada de la nueva ley aprobada por el parlamento. A partir de ahora se limita el poder de los jueces, no podrán anular las decisiones del Gobierno. - Twitter ya es historia. Desde hoy se llama X, como ya se puede ver en su nuevo logo que sustituye al pajarito azul. El propietario de la red social, Elon Musk, quiere transformar la red en una plataforma de video, audio, mensajes y pagos impulsada por la inteligencia artificial. - La selección española juega mañana su segundo partido en la copa del Mundo. España se enfrenta a Zambia. Será a las 9:00 horas de la mañana en directo en la 2 de televisión española y nuestra selección ya está en Auckland, donde se disputará el partido. Vilda ya ha hablado en rueda de prensa y espera un partido que no será fácil. - Y continua el culebrón Mbappé, El PSG ha puesto como fecha clave para incluirlo en el mercado el próximo 31 de Julio. Al francés no le faltan pretendientes, incluso se le ha relacionado con el Barça o con un equipo de Arabia Saudí. El Real Madrid sigue siendo el principal favorito en caso de que deje Francia.

FOTO: AP Photo/Petros Giannakouris