Telediario en 4' 25/04/2023

La Comisión Europea critica el plan de la Junta de Andalucía de regularizar regadíos en Doñana, y advierte que su ley tendrá efectos desastrosos en uno de los humedales más grandes de Europa. La Junta ha defendido sus planes en Bruselas, pero no convencen. Las críticas de Europa no se limitan solo a Andalucía, también al ejecutivo central al que acusa de no hacer lo suficiente para salvar Doñana. El Gobierno le pide que retire su proyecto de ley y amenaza con recurrirlo al Constitucional. - Los retrasos y cancelaciones de juicios por las huelgas de los funcionarios podrían aumentar si se suman a esos paros jueces y fiscales. Amenazan con una huelga indefinida si no mejoran sus condiciones salariales. El ministerio pide a todos contención por la crisis económica. - Así han quedado las fachadas de las sedes del PSOE y PP en Madrid, cubiertas de pintura negra. Un ataque que han reivindicado activistas de futuro Vegetal que denuncian el apoyo de los dos partidos a industrias que -dicen- destruyen el medio ambiente. Hay cinco detenidos. - Comienza una nueva tregua en Sudán, y ya es la sexta. Ninguna de las anteriores se ha respetado. Si esta vez se cumple, podría facilitar nuevas evacuaciones. Ya han sacado del país a más de mil europeos, 34 de ellos españoles. - Van quedando menos jornadas de liga y el Barça se acerca cada vez más a su objetivo: ganar el campeonato. Quedan 8 jornadas y el Barça va camino de proclamarse campeón de la liga 4 años después. Hoy juega su rival más directo, el Real Madrid, que ahora mismo está a 11 puntos del líder. Los blancos se enfrentan al Girona y Ancelotti hará varias rotaciones. Les recordamos que todavía tienen que disputar la final de Copa del Rey y las semifinales de Champions. - Y tan solo unas horas después de alzarse con el Conde Godó en Barcelona, Carlitos Alcaraz ha viajado hasta la capital española porque este viernes debuta para defender el título del Mutua Madrid Open. Hoy arranca el cuadro femenino con una importante baja de última hora. Luego se lo contamos en el tiempo de deportes.

FOTO: Diego Radamés / Europa Press