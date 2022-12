Telediario en 4' 23/12/2022

Como todos los días antes de Nochebuena, hoy se esperan mercados abarrotados y calles comerciales repletas de rezagados con las últimas compras. Visitas a familiares y comienzo de las vacaciones, se esperan 18 millones de desplazamientos por carretera hasta después de reyes. También mucho movimiento en las estaciones de tren y aeropuertos. - Se esperan casi tantos vuelos como antes de la pandemia en estas fechas. Pero puede haber complicaciones porque hay huelgas en las compañías Ryanair, Air Nostrum y Vueling. Además, en el aeropuerto de Barajas pueden repetirse colas por otros paros, los del personal de seguridad. - Y en los mercados los precios nunca habían estado tan altos. Este año hay ciertas cosas que vamos a recortar. Será la cena de Nochebuena más cara en lo que va de siglo. Los alimentos han subido más de un 15%. Sobre todo el pavo, el capón, el solomillo y el cochinillo. También suben, aunque algo menos, el pescado, el marisco y el cordero. Y atención: Turrones y polvorones son un 11% más caros que el año pasado. - Y el precio de la luz sigue bajando. Hoy, se pagarán 21 euros por cada megavatio hora, un 60% menos que ayer. Hace un año pagábamos la luz 18 veces más cara. - Aprobada la reforma del Código Penal sin las enmiendas paralizadas por el Constitucional. Así se lo ha reprochado el presidente del Senado. El debate ha vuelto a ser muy bronco. Populares y socialistas se han vuelto a acusar de intentar controlar el poder judicial. - Y también pasará por el senado la Ley Trans tras su aprobación en el Congreso de los Diputados. El PSOE ha votado a favor, pero la exvicepresidenta Carmen Calvo ha roto la disciplina de partido y se ha abstenido. - La Justicia Europea condena a España por la contaminación en Madrid y Barcelona. No se adoptaron las medidas para reducir las emisiones ni en estas ciudades ni el las comarcas catalanas del Vallés y el Baix Llobregat. De momento, no habrá multa, pero el Tribunal Europeo reclama planes más efectivos. - El Atleti ganó su partido de Copa del Rey contra el Arenteiro, pero empezó perdiendo. El Arenteiro abrió el marcador y como se pueden imaginar se desató la locura en O Carba-lliño, pero duró poco, porque a los 4 minutos marcaría Carrasco de penalti. El partido acabó 1-3 a favor de los atléticos que ya sí, no podrán contar con el brasileño Cunha que se despedía en redes sociales de su etapa en el metropolitano. - La sorpresa la dio el Girona, único equipo de primera eliminado hasta el momento. Fue contra el Cacereño que hoy estará en el bombo 5 junto al Ibiza Islas Pitiusas. Los dos únicos supervivientes de segunda ref. Y tienen asegurado un premio gordo hoy en el sorteo de copa del rey, porque estarán emparejados con los del bombo 1, es decir, los equipos de supercopa: Real Madrid, Barça, Valencia y Betis.

FOTO: EFE/ Mariscal