Telediario en 4' 23/03/2023

Pedro Sánchez se reunirá con el presidente de China la próxima semana en Pekín. Es una invitación de Xi Jinping y coincide con el viaje de Sánchez a este país por la próxima presidencia de España de la Unión Europea. La última vez que se reunieron Sánchez y Xi fue en la cumbre del G20 de Indonesia en noviembre. El Gobierno destacó entonces el papel del país asiático como mediador en la guerra en Ucrania. Ahora, la visita se produce en un momento clave, en el que China reivindica ese mismo papel en el conflicto. - La reserva federal de EEUU mantiene el rumbo y sigue subiendo los tipos. Un nuevo aumento, el noveno consecutivo, de un 025. No le tiembla el pulso y deja claro que a pesar de las turbulencias financieras su objetivo es seguir atajando la inflación. - La directora de la Guardia Civil deja el cargo tras la imputación de su marido en un presunto caso de corrupción vinculado a los ERE. Grande Marlaska cree que la dimisión de María Gámez es un ejemplo de decencia. Al PP no le convence y pedirá la comparecencia del ministro en el Congreso. - El bloqueo en el poder judicial provoca una nueva dimisión. Ya lo hizo su presidente, Carlos Lesmes, hace cinco meses y ahora una vocal, la progresista Concención Sáez. Dice que la situación es insostenible. - La mayoría de los coches diesel vendidos entre 2009 y 2019 podrían contaminar mucho más de lo que se indica. El mismo consorcio que destapó el dieselgate, las trampas de Volkswagen, pone ahora en el punto de mira a 200 modelos de casi todas las marcas en el mercado. Dice que tendrían dispositivos ilegales para disimular las emisiones. - RTVE ha tenido acceso al sumario del caso Negreira. Son más de 1800 archivos y el sumario revela gastos llamativos en las facturas que remitía a Hacienda Enríquez Negreira. Hay facturas de jamones, mariscadas y hasta sanwicheras. También hay informes sobre árbitros y una carta secreta de un ex directivo del Barça ya fallecido. También declaraciones de Negreira donde reconoce cobros del Fútbol Club Barcelona. - En lo estrictamente deportivo, hoy será el último entrenamiento de la selección española en Madrid porque mañana ya viajarán a Málaga para disputar su primer partido clasificatorio para la Eurocopa de 2024. Será contra la Noruega de Halaand, pero sin Halaand que está lesionado.

FOTO: EFE/Chema Moya