Telediario en 4' 22/12/2022

En tres horas empezarán a girar los bombos de la lotería de navidad. Desde las nueve, los niños de San Ildefonso cantarán los premios del sorteo más especial del año. Con la misma ilusión de siempre y los décimos en mano miles de españoles estarán, estaremos, pendientes de escuchar el premio más esperado. Cuatro millones a la serie, 400.000 por décimo. El sorteo lo podrán seguir como siempre aquí, en Televisión Española, en un programa especial que comienza a las 8 y 5 de la mañana, después de este Telediario Matinal. - El Constitucional mantiene paralizada la reforma judicial. Las enmiendas para desbloquear su renovación no se votarán en el pleno de hoy en el Senado. De nuevo, por 6 votos a 5, el tribunal ha rechazado el recurso del Senado que pedía que la votación se pudiese llevar a cabo. - Sí se votará todo lo demás. La reforma del Código Penal que elimina la sedición, rebaja las penas por malversación y aclara el sí es sí. El presidente del gobierno y el líder de la oposición se acusan mutuamente de degradar la democracia. - Hoy se pagará el precio de la luz más bajo de todo este año: de media 52 euros y medio el MWh. Es casi cuatro veces menos que en Europa. Se debe a que se van a utilizar mayoritariamente las renovables y apenas el gas. - Zelenski regresa a Ucrania con los misiles Patriot que tanto ha pedido a Estados Unidos y a la que agradece su ayuda. Le han ovacionado en el Capitolio, en su primera salida al extranjero desde el comienzo de la invasión. Antes, Biden le prometía que no estára solo frente a Rusia. Estados Unidos ha anunciado 2 mil millones en sistemas de defensa. - Hoy juega el Atlético de Madrid en Copa del Rey y no sabemos si lo hará con Joao Félix. El portugués lleva dos días sin ejercitarse con su equipo. Desde el club comentan que tiene faringitis pero a pesar de eso, no está descartado al 100% para jugar hoy en tierras gallegas contra el Arenteiro. Ayer, ninguna sorpresa entre los equipos de primera en copa del rey. Todos ganaron sus partidos. Hoy además del Atleti turno para otros equipos de primera: Girona y Celta de Vigo. - Y en Champions, las blaugranas volvieron a ganar, esta vez al Rosengard sueco por 6 goles a 0 y pasan a cuartos de final como primeras de grupo. Una de las goleadoras, Mapi León, habló sobre su renuncia a jugar con la selección española por el momento.

FOTO: EFE/ Juan Carlos Hidalgo