Telediario en 4' 2/12/2022

España está en octavos, a pesar de perder contra Japón por dos goles a uno. Pasa como segunda de grupo pero durante unos minutos la selección española estuvo fuera del mundial. España, con la derrota, dependía de que Alemania ganara su partido a Costa Rica. Los alemanes, sí cumplieron y ganaron al final, pero no fueron por delante durante todo el encuentro. - La selección está en octavos, a pesar de la derrota, pero los peores pronósticos se pudieron haber cumplido. Porque cuando no ganas dependes de otros resultados, en este caso teníamos un ojo en el Alemania Costa Rica. Álvaro Morata abrió el marcador en el minuto 12, pero los nipones remontaron en el segundo tiempo en tres minutos un partido que acabó 2-1. Luego analizamos esos goles porque el segundo de Japón es, cuando menos, polémico. - El fútbol es impredecible, España pasa como segunda de grupo, lo hace con derrota y se enfrentará el martes a Marruecos a las 4 de la tarde. Japón pasa como primera y se enfrentará a Croacia. Costa Rica y Alemania, se quedan fueran del mundial. Los alemanes tenían que ganar y lo hicieron pero también necesitaban que España venciera a los japoneses, y bueno ya sabemos el final. - Hoy turno de Brasil, que ya está clasificada para octavos. Se enfrenta a Camerún y lo podrán ver en la 1 de televisión española, pero antes, la previa desde las 7 y cuarto en Teledeporte. - La Audiencia Nacional ya investiga como terrorismo el envío de paquetes con material pirotécnico. Son seis y sus destinatarios Pedro Sánchez, la ministra de Defensa, la base de Torrejón, las embajadas de Ucrania y Estados Unidos y una fábrica de Zaragoza que envía armas a Kiev. Se ha reforzado la seguridad en edificios públicos y delegaciones diplomáticas, pero no se ha elevado el nivel de alerta antiterrorista. - Rusia sube el tono de sus amenazas y advierte del riesgo de una guerra nuclear. Un riesgo de escalada enorme, según el ministro de Defensa Ruso. Cree Lavrov que la ayuda de occidente a Ucrania puede llevar la guerra a una dimensión más peligrosa. Y recuerda que tanto Putin como Biden pidieron evitar un conflicto guerra nuclear porque nadie puede ganarlo. - La amenaza rusa coincide con las palabras de Biden que se muestra dispuesto a hablar con Putin, pero es sí, con condiciones, cuando esté listo para poner fin a la guerra. Y eso, de momento, no parece que vaya a ocurrir. En presencia de Macron, Biden ha dicho que antes de mantener esa conversación con Putin lo consultaría con Francia y el resto de aliados de la OTAN. - La tramitación de la reforma del delito de sedición sigue adelante. El Congreso rechaza las enmiendas a la totalidad de PP, Vox, Ciudadanos, Junts y la Cup. La reforma de este delito, por el que fueron condenados los líderes del procés, podría estar aprobada antes de que termine el año. - Y para muchos comienza el macropuente de la Constitución y la Inmaculada. La subida de los precios no puede con las ganas de viajar. (COLAS) El número de desplazamientos será parecido al de antes de la pandemia: en los aeropuertos, 44.000 vuelos... En carreteras, 13 millones y medio de trayectos.

FOTO: EFE/ Alberto Estevez