Telediario en 4' 19/12/2022

Argentina gana un mundial 36 años después. Leo Messi jugó su último partido mundialista con la albiceleste y levantó su ansiada Copa del Mundo. Pero Francia y especialmente Kylian Mbappé no se lo pusieron nada fácil. Muchos lo califican ya como la mejor final de la historia de los mundiales. Desde luego 120 minutos de espectáculo y agonía que han terminado en los penaltis. Si les gusta el fútbol disfrutarían como niños la final de ayer. Los protagonistas, los jugadores argentinos, decían al finalizar el encuentro que así ganan ellos, sufriendo. Y qué sufrimiento. De pasar de ganar en el minuto 80 2-0 a terminar en la tanda de penaltis. - Celebración por todo lo alto en las calles de Buenos Aires, en el obelisco. La selección albiceleste ya está en el avión de vuelta a casa. Y si esto era ayer, imaginen cómo va a colapsar el país cuando aterrice Leo Messi como campeón mundial. - Francia no ha podido revalidar el título, pero su estrella, Mbappe, se eleva como máximo goleador del campeonato. 8 tantos ha anotado en este Mundial. El partido nos dejó también esta imagen, la del presidente galo, Emmanuel Macron, consolando al joven Kylian. - Hoy se reanuda el pleno del Constitucional. Por primera vez en democracia podría decidir que se suspenda una votación en el Senado. Si lo hace, anularía la tramitación parlamentaria -ya en marcha- de la refoma para renovar el propio tribunal. Sobre la mesa, seis recursos, a favor y en contra de la paralización del proceso. No está claro cuáles analizará y nadie se aventura a vaticinar qué puede suceder. - Nuevo bombardeo -esta misma noche- sobre Kiev. El gobernador de la región asegura que han derribado -además- nueve drones rusos. Volodímir Zelenski ha convocado una cumbre por la paz global en su discurso de esta madrugada, es el discurso que la FIFA no autorizó en la final del mundial. Mientras, Putin visita Bielorrusia. Ucrania teme una nueva ofensiva desde ese país. En el frente, los prorrusos acusan a Kiev de bombardear un hospital en Donetsk. Hay un muerto. En Jersón, 50 ataques rusos han dejado tres fallecidos. - Los ministros de Energía de la Unión Europea deberían llegar hoy, de una vez por todas, a un acuerdo para el tope al precio del gas. Se lo han exigido los líderes europeos: Que fijen definitivamente el mecanismo para tratar de evitar los picos en las facturas de la luz. - ¿Debería Elon Musk dejar de dirigir Twitter? Es la pregunta que el propio dueño de la red social ha hecho a los usuarios. Promete que el resultado será vinculante y advierte a los que voten: cuidado con lo que deseas que puedes acabar consiguiéndolo. De momento ganan los que quieren que lo deje. - sir Él último Consejo Interterritorial de Salud del año aprobará hoy el calendario de vacunas del año que viene. Se incluirá la del papiloma humano en niños en todo el territorio. Lo que no está en el orden del día es la falta de médicos, algo que quieren debatir -al menos- cuatro comunidades gobernadas por el PP.

FOTO: EFE/ José Méndez