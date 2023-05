Telediario en 4' 17/05/2023

La Ertzaintza investiga como crimen machista la muerte de una mujer y un hombre en Orio, Guipúzcoa. Presuntamente, le disparó con una escopeta recortada y luego se suicidó. Los dos habían mantenido una relación sentimental. - La renuncia de los siete exetarras de la lista de Bildu, con delitos de sangre, sigue marcando la campaña electoral. También ha monopolizado el cara a cara en el Senado entre el presidente del Gobierno y el líder de la oposición. Pedro Sánchez acusa al PP de utilizar el terrorismo en campaña y Feijóo le exige que rompa con Bildu. - Los trabajadores de la Seguridad Social no irán a la huelga. Los sindicatos han llegado a un acuerdo con el ministerio de Escrivá, Habrá mejoras laborales y 3.500 trabajadores más. - Dani Alves vuelve a pedir su libertad. Asegura que no tiene intención de huir porque sus hijos están escolarizados en Barcelona. El futbolista insiste, en un recurso, que lo sucedido en la discoteca fue un cortejo mutuo, no una violación, y asegura que la denunciante mantuvo siempre una conducta abiertamente sexualizada. - Cada vez más voces piden que se ponga freno al desarrollo de la inteligencia artificial. El último ha sido el creador de ChatGPT, el programa más popular de creación de textos. En el senado de Estados Unidos ha pedido a los gobiernos que intervengan para asegurar que la inteligencia artificial respete los derechos de los ciudadanos. - Johnny Depp acapara todos los focos en la gala de inauguración del Festival de Cannes. Vuelve al cine tras las denuncias por maltrato de su exmujer. También protagonismo en la alfombra roja de Cannes para Michael Douglas, que ha recibido la palma de oro honorífica. - En los deportes, el Real Madrid, una vez más, a un paso de una nueva final de Champions. Al Real Madrid solo le vale un resultado esta noche, ganar a un equipo que lleva sin perder en su estadio desde el mes de noviembre. Ancelotti contará con todos sus jugadores en esta final anticipada. La duda, en el centro de la defensa, Rudiger o Militao. - Y el Inter de Milan ya espera en esa ansiada final de la Champions que se disputará en Estambul. Volvió a ganar el derbi 1-0 al Milan con el gol de Lautaro Martinez. Los de Inziaghi vuelven a una final de la copa de Europa 13 años después.

FOTO: EFE/Javier Etxezarreta