Telediario en 4' 16/01/2023

En unas horas se celebra en Atenas el funeral de Constantino, el último rey de Grecia y hermano de doña Sofía. El último encuentro público entre el Rey y su padre fue en septiembre, también en un funeral, el de la reina Isabel II. - El Gobierno exige a Castilla y León que no ponga en marcha su protocolo contra el aborto y advierte: Si lo incumple, se tomarán medidas judiciales. El Gobierno autonómico de PP y Vox defiende su autonomía y mantiene que sus medidas no limitan los derechos de las mujeres. Hoy empiezan a aplicarse ese protocolo. La Consejería de Sanidad insta a los ginecólogos a ofrecer a las embarazadas que puedan escuchar el latido del feto o una ecografía en 4D. Según el presidente de la Junta, no es una obligación para los médicos. - Nuevo bombardeo ruso sobre una zona residencial en Zaporiyia. Ha sido esta madrugada. col Hay varios heridos, entre ellos dos niños. Mientras, en Dnipro, buscan a desaparecidos entre los escombros de un edificio de viviendas. El frío reduce mucho las posibilidades de encontrarlos con vida. Hay al menos 30 muertos y más de 70 heridos. - Es el momento en el que perdía el control el avión que se ha estrellado en Nepal. Buscan a 4 desaparecidos de los 72 pasajeros a bordo. Se descarta que puedan haber sobrevivido. Todavía no hay datos sobre las causas del accidente. - La borrasca Gerard ya ha dejado las primeras nevadas del año. Nieve sobre todo en zonas de montaña y con la cota bajando. También olas y fuertes rachas de viento esta madrugada y con los termómetros a la baja. - El Barça ha ganado la Supercopa de España. Es el primer título de Xavi como entrenador. Destacable también la exhibición de Gavi, un jugador recordamos que solo tiene 18 años, y que fue el autor del primer gol del partido y asistente de los dos últimos. El segundo lo puso Lewandowski y el tercero Pedri que también hizo un auténtico partidazo. El gol del Real Madrid llegaría ya en el descuento y lo firmaría Benzema. - En el Mundial de balonmano, los hispanos ya tienen asegurado el pase a la fase principial pero quieren hacerlo como primeros de grupo con 4 puntos y para eso tienen que ganar esta tarde a Irán. Partido que podrán ver a partir de las 8.30 por teledeporte. - Y esta madrugada ha arrancado el Open de Australia, Rafa Nadal está jugando contra el británico Jack Draper..En el tiempo de deportes les contamos cómo va el partido.

FOTO: EFE/Casa Real/Francisco Gómez