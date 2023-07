Telediario en 4' 14/07/2023

Un debate a siete menos bronco y sin interrupciones, muy diferente al cara a cara de Sánchez y Feijóo. Es lo que pudieron ver anoche los espectadores de RTVE. PSOE y Sumar reforzaron su intención de reeditar la coalición. El PP se mostró convencido de que podrá gobernar en solitario y Vox ha pedido no malgastar el voto en partidos más tibios. El PNV cierra la puerta a pactar con el Partido Popular. Y Esquerra y Bildu han sacado pecho por algunas de las medidas de la legislatura, aunque piden avanzar más. - Carlos Mazón ya preside la Generalitat Valenciana con los votos de su partido, el PP, y los de Vox, que formará parte de su Gobierno. En su discurso ha hecho referencia a la violencia machista, algo que no estaba en el acuerdo con los de Abascal. También ha hablado de violencia de género la candidata del PP a la Junta de Extremadura. Promete no dar pasos atrás y asegura que ella misma asumirá las competencias de igualdad. - En Rusia, siguen las consecuencias del motín de los mercenarios de Wagner. Putin da un paso más en la purga del ejército que ya habían avanzado algunos medios. Un general próximo a los milicianos rebeldes lleva casi tres semanas en paradero desconocido, el Kremlin dice que "está descansando". Otro general ha sido apartado después de quejarse por las malas condiciones de las tropas. - La huelga de actores en Estados Unidos amenaza con paralizar la industria del cine y la televisión. Se unen a partir de hoy a los guionistas, que mantienen paros desde mayo para pedir mejoras en sus condiciones de trabajo... La última huelga de intérpretes fue en 1980. Entonces lograron parar durante tres meses la producción de series y películas. - La selección española sub 19 cayó en las semifinales de la Eurocopa. España perdió 3 a 2 contra la selección de Italia en un partido muy igualado que se decidió en el minuto 85 con este gol de Luca Lipani. Los italianos se enfrentarán a la selección de Portugal, que ganó a Noruega 5 a 0. - Y en el Tour de francia, 48 horas después victoria para otro español, Ion Izagirre, el vasco se escapó a 30 kilómetros del final y consiguió su segunda victoria en una etapa del Tour, la primera fue en 2016. La nota negativa, la retirada de David de la cruz por un accidente.

