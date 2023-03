Telediario en 4' 14/03/2023

Estados Unidos intenta frenar el efecto contagio tras el colapso del Silicon Valley Bank. El presidente Joe Biden ha hecho un llamamiento a la tranquilidad y asegura que los depósitos de los clientes están a salvo. El efecto se nota en las bolsas, la de Wall Street ha cerrado con ligeras pérdidas, lastrada por todos los valores financieros. En Europa, también números rojos. Aquí, el Ibx35 ha cedido un 3,5%, su peor sesión desde junio del año pasado. A pesar de ello, Bruselas destaca la fortaleza de la banca europea y descarta un efecto contagio. - En una semana, Ramón Tamames defenderá la moción de censura de Vox. col Se votará el día siguiente, el miércoles. El candidato no tendrá límite de tiempo. Podrá intervenir sentado en el centro del hemiciclo para no tener que subir las escaleras de la tribuna. - Habrá acuerdo para la reforma de las pensiones en las próximas horas, Es lo que creen los sindicatos que aseguran que solo quedan flecos en su negociación con el Gobierno. Pero la patronal rechaza la propuesta del ministro Escrivá y avisa: no ayudará en la negociación para subir los salarios. - Los Mossos dÈsquadra han detenido a dos auxiliares de una residencia de Barcelona col por maltratar presuntamente a un anciano enfermo de alzhéimer. Le habrían golpeado mientras dormía y una cámara lo grabó todo. Uno de los acusados está en prisión. - Buzos de la Policía han inspeccionado el submarino hallado a un kilómetro de la costa de Vilagarcía, en Pontevedra. Quieren intentar reflotarlo y también comprobar si se usaba para trasladar droga. Es muy similar a los narcosubmarinos utilizados por traficantes.

FOTO: JUSTIN SULLIVAN / GETTY IMAGES NORTH AMERICA / AFP