Telediario en 4' 13/06/2023

Italia despide a Silvio Berlusconi, el político que marcó el rumbo del país en las últimas décadas. Fue presidente del Consejo de Ministros tres veces, y el único que aguantó una legislatura completa. Amado y odiado, su figura siempre ha polarizado a los italianos, Sus seguidores se agolpan cerca de su mansión de Árcore, donde se ha instalado la capilla ardiente. Será privada. Mañana se celebrará el funeral de Estado. - En España los partidos políticos siguen perfilando sus estrategias para las elecciones generales del 23 de julio y con la vista puesta también en la constitución de los ayuntamientos este sábado. El PSOE intenta que la economía marque la precampaña. Sánchez advierte a los populares de que Europa puede paralizar los fondos a España si se revierten algunas medidas que ya están en marcha. El PP avanza con sus listas y con las negociaciones para formar gobiernos. Vox quiere pactos, pero advierte: sin presiones ni chantajes. - Miami se blinda ante la comparencia de Donald Trump en un tribunal federal. El expresidente ha llamado a sus seguidores a protestar ante el juzgado y en el recuerdo de todos están las imágenes del violento asalto al Capitolio. Esta vez una juez le va a leer los cargos por llevarse de la Casa Blanca cientos de documentos secretos. - Ucania sigue con su contraofensiva. El Gobierno de Zelenski anuncia que ha recuperado el control de siete localidades. Pero Moscú niega los avances. Esta noche Rusia ha vuelto a atacar Kiev con drones. - Y mientras, la OTAN envía un claro mensaje a Putin con estas maniobras en Alemania: están preparados para responder a cualquier ataque a un país miembro. Es el mayor ejercicio aéreo de la historia de la alianza. - Parece que un verano más volveremos a hablar de Kylian Mbappé. Pensábamos que este verano no tocaba hablar del tema, pero según el diario francés L'equipe, Kylian Mbappé ha comunicado al Paris San Germain que no va a renovar un año más. Acaba contrato el año que viene y esto lo cambia absolutamente todo, porque si no lo venden este mismo verano saldría gratis la próxima temporada, algo que el club francés no va a permitir. - Y ya tenemos ganador del anillo de la NBA de este año. Los Denver Nuggets. Han ganado el quinto partido de las finales a Miami Heat 94-89 con un gran Nikola Jokic, 28 puntos, 16 rebotes y cuatro asistencias para el MVP de las finales.

FOTO: Daniel MIHAILESCU / AFP