Telediario en 4' 12/12/2022

La reforma del delito de malversación vuelve hoy al Congreso. Los socialistas propondrán un nuevo tipo de malversación, que castiga el desvío de dinero público dentro de una misma administración y con menor condena. Plantean cambios sobre la propuesta de Esquerra, que beneficiaría a los presos del Proces. Según el PSOE su enmienda no afectaría a personas condenadas. - Desde Cataluña, el presidente del Gobierno, sin mencionar la reforma de la malversación, ha dicho que hay que sacar el debate catalán de los juzgados. El presidente del PP reclama elecciones anticipadas porque cree que Sánchez no tiene legitimidad para hacer estos cambios. - El caso de los supuestos sobornos en el Parlamento Europeo marcará hoy la sesión de la cámara. La vicepresidenta Eva Kaili sigue en prisión, investigada por aceptar presuntamente dinero y regalos para favorecer a Catar. Hay otros tres imputados, entre ellos otro ex eurodiputado italiano. - Los bombardeos rusos han afectado a casi la mitad de la red eléctrica de Ucrania. La ciudad de Odesa seguirá sin electricidad varias semanas. Y en Jersón siguen cayendo misiles. Entre los edificios atacados, una maternidad y zonas residenciales. - En Perú, las protestas tras el fallido autogolpe de estado del expresidente Castillo dejan dos muertos. Los manifestantes reclaman elecciones anticipadas y la renuncia de la presidenta Dina Boluarte. En el Parlamento los diputados también han acabado a golpes. - Termina con éxito el ensayo para volver a enviar astronautas a la luna. La cápsula Orión ha caído al océano Pacífico, frente a México. Llevaba 25 días en el espacio, ha rodeado la luna y ha sido la nave espacial que más lejos ha llegado. Esta vez no llevaba tripulación. Lo hará en 2024. - Carlos Higes ha quedado sexto en Eurovisión Junior. Su tema “Señorita” ha convencido especialmente al público, ha sido el segundo que más votos ha recibido de los telespectadores. La ganadora ha sido Francia. - Y después de dos días de parón, mañana primera semifinal del Mundial en la 1 de TVE: Croacia - Argentina. - El miércoles llegará la otra semifinal que enfrentará a Marruecos con Francia. En el país galo reforzará la seguridad después de los incidentes del pasado sábado cuando Marruecos ganó a Portugal. Más de 70 personas fueron detenidas. - Y hoy día de entrevistas. Luis de La Fuente será presentado a las 12:30 horas y después atenderá a Televisión Española. Su antecesor Luis Enrique dará una entrevista esta misma noche a las 21:00 horas. Será, como ya nos tiene acostumbrados, en Twitch.

FOTO: EFE/ Zipi Aragon