Telediario en 4' 11/04/2023

Hoy comienza la campaña de la Renta. Desde esta medianoche ya se puede consultar el borrador y presentar la declaración a través de internet. El 5 de mayo se abre el plazo para tramitar la declaración por teléfono y en junio, de forma presencial en las oficinas de la Agencia Tributaria. La campaña termina el último día de junio, el día30. En esta campaña hay novedades que afectan a los planes de pensiones (desgravan menos) o a los cambios que varias comunidades han hecho en los tramos de IRPF. También hay más deducciones por maternidad, alquiler o gastos educativos. Y una casilla para declarar las criptomonedas. - Unidas Podemos ha presentado enmiendas a la reforma del PSOE de la ley del "solo sí es sí". Proponen que la violencia y la intimidación se consideren agravantes. Los socialistas rechazan las enmiendas de sus socios. Igualdad defiende que todavía hay tiempo para negociar. - El Gobierno envía una carta a Ferrovial para que no traslade su sede a Países Bajos. A tres días de que los accionistas voten ese cambio, el Ministerio de Economía defiende que no existen motivos financieros, que no es necesario el traslado para poder cotizar en la bolsa de Wall Street. - El rey emérito volverá la semana que viene a España. Será su segundo viaje desde que se mudó a Emiratos Árabes. La razón de su visita, la misma: Participar en las regatas de Sanxenxo, en Pontevedra... Zarzuela considera que este también es "un viaje privado". - Y ante el repunte de violencia entre Israel y las milicias palestinas, se multiplican los esfuerzos diplomáticos para tratar de avanzar en el diálogo. Egipto trata de mediar entre las partes. Israel mantiene cerrados todos los accesos a sus territorios para los palestinos. Y Netanyahu, ante esta escalada, ha decidido suspender el cese de su ministro de Defensa. - Joe Biden quiere presentarse a las elecciones de 2024. Lo ha dicho en una entrevista en televisión, aunque no hay -por el momento- un anuncio oficial. Biden (que ahora tiene 80 años) ya es el presidente de mayor edad de la historia de Estados Unidos. - Y en la liga, el Barça no acaba de rematar el campeonato porque anoche empató contra el Girona a 0, y ahí se fueron 2 puntos valiosos pero sumaron uno y ya está a 13 puntos del Madrid y sólo quedan 10 jornadas de campeonato. Ya se tendrían que dar muy mal las cosas para que el Barça no se lo llevara. Xavi no se cansa de repetir que hay que poner esta liga en valor. - La liga se aparca y arranca la Champions. Hoy Benfica-Inter y el plato más apetecible, ese City de Guardiola contra el el Bayern de Munich. Mañana turno para el Real Madrid que se enfrenta al Chelsea y en Televisión Española hemos hablado con un español que milita allí en Londres..César Azpilicueta.

FOTO: GETTY IMAGES