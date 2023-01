Telediario en 4' 09/01/2023

Lula da Silva ya está en Brasilia. La policía ha recuperado el control en los edificios asaltados. El Congreso, el Palacio Presidencial y el Tribunal Supremo tomados durante horas por centenares de radicales de extrema derecha que rompían el cordón de seguridad tras una manifestación. Seguidores de Bolsonaro que no reconocen la victoria de Lula da Silva. Ha sido un ataque sin precendentes en Brasil. Un fallido golpe de Estado tan solo una semana después de la toma de posesión del nuevo presidente. Los asaltantes pedían una intervención militar para derrocar a Lula da Silva -que no estaba en Brasilia. El gobernador de esa región habla de 400 detenidos. - Desde SaoPaulo, Lula da Silva decretaba una intervención federal en el área de seguridad de Brasilia y aseguraba que esos radicales estaban "estimulados" por el expresidente Bolsonaro. Les llamaba "vándalos fascistas". - Bolsonaro -que sigue en Estados Unidos- ha escrito en Twitter que las manifestaciones pacíficas, dentro de la ley, son parte de la democracia. Su condena, muy tibia: Que "el vandalismo y las invasiones de edificios públicos escapan a la norma". - Tres mujeres han sido asesinadas en las últimas horas. Una de ellas en Cádiz, la ha matado su pareja, en el que ya se ha confirmado como el primer crimen machista de este año. Se investiga otro asesinato en Ciudad Real. En Almería un hombre ha confesado haber estrangulado a una mujer después de mantener relaciones sexuales con ella. - Hoy comienza un nueva etapa en el Constitucional. col Toman posesión los cuatro nuevos magistrados después de 6 meses de bloqueo. A partir de ahora, el tribunal de garantías tendrá mayoría progresista... De momento, no está cerrado quién será su presidente. - Y en la liga, el Barça ya es líder en solitario tras la victoria frente al Atlético de Madrid. El Barça ya le saca 3 puntos al Real Madrid después de ganar anoche en el Metropolitano a los del Cholo. Un Atleti que luchó el partido los últimos 70 minutos pero no fue suficiente para remontar el gol de Ousmane Dembelé. Los blaugranas bajaron el nivel después del tanto pero supieron aguantar el resultado ante los de Simeone. - Hoy acaba la jornada con un Athletic-Osasuna, pero la Supercopa empieza el miércoles en Riad, donde veremos en semifinales enfrentarse al Real Madrid contra el Valencia y un día después lo hará el Betis contra el FC Barcelona. - Y en golf, Jon Rahm ha ganado esta madrugada el torneo de los campeones con una remontada histórica. Se lleva 2,7millones por el torneo. Es el octavo título PGA que gana desde que debutó en 2016.

FOTO: REUTERS/Antonio Cascio