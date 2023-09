Telediario Matinal en Cuatro Minutos 08/09/2023

-El presidente interino del Supremo advierte: La situación de la justicia es "desoladora"... Señala a los partidos como responsables... Y les acusa de anteponer sus intereses políticos al mandato de la Constitución...En la apertura del Año Judicial, Francisco Marín pide que se aparquen los tribalismos para acabar con el deterioro de las instituciones judiciales... La renovación del organo de gobierno de los jueces lleva bloqueada casi cinco años, el mismo tiempo que duró el mandato del Poder Judicial.- Por primera vez, la memoria anual de la Fiscalía pone el foco en los casos de pederastia en la Iglesia... Pide que se investigue a quienes los han ocultado y alerta además del aumento de agresiones sexuales a menores... Un 45% más en 2022... El Fiscal General del Estado avisa: El discurso negacionista de la violencia de género influye directamente en la protección a las mujeres.- La tormenta Daniel ha dejado de descargar sobre el centro de Grecia...Los equipos de rescate temen lo que se pueden encontrar cuando baje el nivel del agua... Hay -al menos- 20 desaparecidos. - Mientras tanto, aquí -tras el paso de la DANA- continúan los trabajos en Toledo y Madrid... Hay tres personas a las que todavía no han podido localizar... Después de cinco días de búsqueda, se reduce la posibilidad de encontrarlas con vida. - Muy importante ese partido de hoy para encarrilar la clasificación a la Euro del próximo verano. Será ante Georgia, el encuentro lo podremos ver esta tarde a partir de las 17.30 aquí en la 1. Ayer los internacionales entrenaron por última vez, sin botas y sin los guantes de los porteros que quedaron olvidados en España, pero no se preocupen, que el material ya está de camino a Tiflis. Además en la previa del partido, fue inevitable no hablar del caso Rubiales...FOTOGRAFÍA: EFE/ Juan Carlos Hidalgo.