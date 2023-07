Telediario en 4' 06/07/2023

A pocas horas del comienzo de la campaña electoral, los partidos siguen haciendo cálculos, según las últimas encuestas. El candidato del Partido Popular vuelve a pedir que si ningún partido obtiene mayoría absoluta se deje gobernar a la lista más votada. - Feijóo asegura que Sánchez no puede volver a ser presidente si tiene menos votos que el Partido Popular. El expresidente Zapatero le recuerda al PP que nunca ha facilitado con su abstención un gobierno socialista. A Vox tacha la propuesta como un insulto a los electores. - La Justicia europea retira la inmunidad a Carles Puigdemont y a los dos exconsellers fugados y acerca su posible extradición a España. El expresident ya ha anunciado que recurrirá la decisión, pero el juez del Supremo podría reactivar ahora las órdenes de detención. - La princesa Leonor entrega por primera vez los premios Fundación Princesa de Girona. La ceremonia ha vuelto a celebrarse después de cinco años en Girona, pero a 20 kilómetros de la capital, que declaró persona non grata al rey. - Tragedia en Sudáfrica. Al menos 16 personas, entre ellos tres niños, han muerto por una fuga de gas en una barriada de Johannesburgo. Hay varios heridos críticos. El escape se originó en una mina ilegal. En la zona hay varias explotaciones de oro abandonadas en las que muchas personas trabajan sin las mínimas medidas de seguridad. - En México, 29 personas han muerto en un accidente de autobús, en el estado de Oaxaca, en el suroeste del país. El conductor perdió el control en una curva y el vehículo cayó por un barranco de más de 25 metros de altura. - Y estos son los efectos de la tormenta Poly en los Países Bajos: ráfagas de viento de hasta 130 kilómetros por hora que han obligado a cancelar más de 400 vuelos. También han tenido que cortar carreteras y cancelar las clases en decenas de escuelas. - En los deportes, la selección española sub 21 golea a Ucrania y ya está en la final. Los chicos de Santi Denia siguen al pie de la letra el plan de su entrenador. Ir de menos a más en este torneo. Gran trabajo coral en un partido en el que España no sufrió en exceso. En la final espera Inglaterra. - Ayer fue presentado Luis Enrique como entrenador del PSG, pero fue eclipsado por otro nombre. El de Kyllian Mbappé. El presidente del club, Nasser Al-Khelaifi lo dejó claro. Si el francés no renueva, será puesto en el mercado para una venta este mismo verano.

FOTO: EFE/ Kiko Huesca