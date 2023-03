Telediario en 4' 02/03/2023

El Partido Popular pide una comisión de investigación en el Congreso sobre el caso Mediador. Quiere que el PSOE identifique a todos los diputados implicados. De momento, esa comisión tiene el respaldo de Vox y Ciudadanos. Pero podrían sumarse algunos socios habituales del ejecutivo como Esquerra o Compromís, que -de momento- no han descartado apoyar esa comisión. El PSOE cree que no es necesaria porque el caso ya está en manos de la justicia. Una investigación que avanza. El exdiputado socialista Juan Bernardo Fuentes habla de una cena con -al menos- 15 diputados del PSOE organizada por el Mediador. Otro de los cabecillas, un general retirado de la Guardia Civil, guardaba más de 60.000 euros en su casa, en una caja de zapatos y en un cajón. - En Grecia, protestas en las calles tras el choque de dos trenes, el mayor accidente ferroviario de su historia. Algunas han terminado de forma violenta. El choque -en el que han muerto -al menos- 43 personas, se produjo oficialmente por un "error humano". Pero ha dimitido el ministro de transportes y los sindicatos denuncian falta de seguridad en toda la red estatal. - Finlandia comienza a construir una valla para blindar 200 kilómetros de su frontera con Rusia. Quieren impedir el paso de migrantes porque temen que Moscú los utilice para presionar a Occidente. Todo, en pleno proceso de adhesión de Finlandia a la OTAN, que el parlamento acaba de aprobar. - Hoy hay clásico, el Real Madrid recibe al Barcelona en el Bernabéu en la Copa del Rey. La vuelta será en el Camp Nou. Y ese partido lo van a poder ver aquí, en la 1 de televisión española. El Barça viene de ser eliminado en la Europa League y de perder en la liga frente al Almería, además viajan a Madrid sin 3 piezas clave en el ataque, Pedri, Dembelé y Lewandowski. En el Madrid no veremos a Alaba ni Mendy que siguen lesionados, pero recuperan a Rodrygo. - En la otra semifinal de la Copa del Rey Osasuna ganó al Athletic club 1-0 gracias a un golazo de Abde y partirá con ventaja dentro de un mes en el partido de vuelta en San Mamés.

FOTO: EFE/Ramón de la Rocha