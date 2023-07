Telediario - 8 horas - 24/07/23

El Partido Popular gana las elecciones generales pero no suma con Vox una mayoría suficiente para poder gobernar. Les faltan 7 diputados. El PSOE resiste pero tampoco garantizaría la investidura con Sumar y el apoyo de sus socios habituales en el Congreso. Necesitaría también al menos la abstención de Junts. - Se abre un escenario de ingobernabilidad, incierto y planeando la sombra de una repetición electoral. A pesar de ello, el candidato del Partido Popular intentará formar gobierno. Pero el PSOE da al bloque de la derecha por derrotado. - En la lucha por el tercer puesto, Vox se adelanta a Sumar, aunque los de Abascal pierden 19 diputados. También Yolanda Díaz se deja siete escaños con respecto a los que tenían Unidas Podemos, Más País y Compromís. - Pedro Sánchez no ha avanzado nada sobre pactos. En campaña dejó claro que gobernaría con Yolanda Díaz, pero su alianza no será suficiente, ni siquiera con el apoyo de socios habituales como el PNV, Esquerra o Bildu. La mayoría solo parece posible sumando otra pieza: el partido de Puigdemont, Junts, que ya advierte: No lo pondrá fácil. - En el Senado las cosas son muy diferentes. El PP tiene mayoría absoluta, con 37 escaños más que en las últimas elecciones. El PSOE pierde 21 escaños y Vox y Sumar se quedan fuera de la cámara. Las cortes se constiturán el 17 de agosto, después empezarán las rondas de consultas y el Rey encargará la investidura a quien tenga más apoyos.