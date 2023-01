Tchouaméni se va a la NBA mientras el Madrid juega en Copa

El jugador francés del Real Madrid Tchouaméni ha pedido disculpas tras haber sido cazado viendo un partido de la NBA en París a la misma hora que su equipo se estaba jugando el pase a los cuartos de final de Copa del Rey frente al Villarreal. Tchouaméni, que no viajó por estar lesionado, se desplazó hasta la capital francesa para ver un duelo entre Chicago Bulls-Detroit Pistons "Pido disculpas a mi club, al cuerpo técnico, a mis compañeros y a la afición madridista por mi presencia en un evento a la hora que nos jugábamos mucho en la Copa. He estado atento en todo momento a lo que pasaba en Villarreal, pero no he hecho lo correcto. Lo siento mucho.", escribió después en sus redes sociales.